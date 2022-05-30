الصين ودول جزر الباسيفيك تتوصل إلى توافق من 5 نقاط

الإثنين 30/مايو/2022 - 09:51 م

أعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الإثنين، في فيجي، أن بلاده ودول جزر الباسيفيك توصلت إلى توافق من خمس نقاط، خلال الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية من الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن وانغ قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء وزير خارجية فيجي فوريكي باينيماراما الذي شارك أيضا في رئاسة الاجتماع - إن الاجتماع كان ناجحا وأفضى إلى توافق من خمس نقاط.

وأضاف وانج أن الصين ودول جزر الباسيفيك اتفقت على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينها، وحماية السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية، والسعي لتحقيق تنمية ورخاء مشتركين، وتأييد التعددية الحقيقية، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب.

حضر الاجتماع وزراء خارجية الصين، وفيجي، وكيريباتي، وساموا، ونييوي، وبابوا غينيا الجديدة، وفانواتو، ومايكرونزيا، وجزر سليمان، وتونغا، فضلا عن الأمين العام لمنتدى جزر الباسيفيك، بشكل واقعي وافتراضي.

وخلال الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الصين ودول جزر الباسيفيك، قال وانغ إن التعاون بين الجانبين مليء بالحيوية ويقدم مستقبلا واعدا ومشرقا، مضيفا أن الصين مستعدة لإنشاء 6 منصات جديدة للتعاون مع دول جزر الباسيفيك بشأن الحد من الفقر، وتغير المناخ، والوقاية من الكوارث، والزراعة، ومركز "تكنولوجيا جيونتساو" (تقنية صينية في مجال زراعة الفطريات).

وأكد وانج أن الصين مستعدة للتعاون مع مختلف الدول لإضافة المزيد من الاستقرار واليقين للعالم الحالي الذي يتسم بالتغيرات والاضطرابات، وخلق المزيد من الوحدة والثقة للعالم الذي يواجه خطر الانقسام.

ويقوم وانج بزيارة إلى فيجي، المحطة الرابعة في جولته إلى الدول الجزرية بجنوب الباسفيك، والتي سيزور خلالها أيضا تونغا وفانواتو وبابوا نيو غينيا، بالإضافة إلى تيمور الشرقية، وقبل وصوله إلى سوفا عاصمة فيجي، زار وانغ جزر سولومون وكيريباتي وساموا.