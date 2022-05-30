ads
الثلاثاء 31 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

الطاقة الذرية الأردنية: كميات اليورانيوم لدينا تضيء الأردن 80 عامًا

رئيس هيئة الطاقة
رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، اليوم الإثنين، إن الأردن غني بخامات اليورانيوم، موضحًا أنه جرى تبويب 42 ألف طن من الكعكة الصفراء على مدى 6 أعوام بعد عمل مضنٍ من الجيولوجيين.

وأضاف طوقان - في تصريحات لقناة المملكة الأردنية - أن "كل كيلوجرام من الكعكة الصفراء يكافئ 55 برميل نفط؛ بمعنى أنه لو فرضا زرعنا الأردن مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء نحتاج فقط لـ 400 طن لإضاءة كل الأردن".

وتابع: "عندما نقول 42 ألف طن من الكعكة الصفراء، نستطيع على الأقل أن نضيء الأردن لمدة 80 عامًا، وهذه ثروة استراتيجية في منطقة سواقة لوحدها، الموجود فيها 42 ألف طن".

وأعرب عن أمله "أن الأردن في العقود المقبلة سيصبح مصدرا رئيسيا للوقود النووي ليس لتغطية حاجته فقط، وإنما لدول الإقليم العربي في المنطقة".

ads
الطاقة الذرية الأردن اليورانيوم