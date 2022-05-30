تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

الإثنين 30/مايو/2022 - 09:36 م

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 582 إصابة جديدة، كما تعافت 586 حالة إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 579 ألفا و359 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 383 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 907 آلاف و824 حالة، كما تعافت 379 حالة ليصل الإجمالي إلى 891 ألفا و455 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة بإجمالي 2305 حالات.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 132 إصابة جديدة، و114 حالة شفاء في الفترة ما بين 22 إلى 29 مايو الجاري، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.