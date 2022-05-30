بنك مصر يوقف العمل بشهادة الـ18%.. ويرفع عائد شهادة القمة لـ 14% سنوياً

الإثنين 30/مايو/2022 - 07:08 م

أعلن بنك مصر اليوم الاثنين، عن توقف طرح شهادة طلعت حرب ذات العائد 18% سنوياً، وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022.

وأضاف البنك أنه يستمر العملاء أصحاب شهادة طلعت حرب بالتمتع بها حتى تاريخ استحقاق شهاداتهم، ويتم اضافة قيمة الشهادة إلى حساباتهم طرف البنك عند الاستحقاق.

وأوضح أن البنك يحظى بأعلى عائد على الشهادات الادخارية ذات الثلاث سنوات "القمة"، وذلك بعد رفع العائد الخاص بها ليصبح 14% سنوياً ويصرف العائد شهرياً.

جدير بالذكر أن العمل بالعائد الجديد للشهادة عند التجديد أو الشراء اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022.

ويحرص بنك مصر دائماً على ارضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.