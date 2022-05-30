أبوشقة: العالم كله يتسابق لضمان حقوق كاملة لذوي الإعاقة

الإثنين 30/مايو/2022 - 12:57 م

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يأتي تفعيلا لنصوص الدستور، قائلا كل ما فيه تفعيل لنص دستوري أى مجلس نيابى يسعى لتوثيق وتفعيل هذا النص الدستورى وأعلن موافقتنا عليه، فضلا عما تضمنه من ضمانات وأي نص قانون أو مشروع قانون به من التفعيل للضمانات.

وأضاف أبوشقة، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هذا المجلس يسعى لترسيخ هذه الحقوق، خاصة الحقوق المتعلقة بذوي الإعاقة والعالم كله به تسابق فى أن نكون أمام نصوص لضمان حقوق كاملة باعتبار أن ذوى الإعاقة لا بد أن يكون لهم دور فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من السيد النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.