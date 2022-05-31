نزار غزالي: إفراط لاعبي كمال الأجسام في الهرمونات يسبب أراض القلب

الثلاثاء 31/مايو/2022 - 07:24 م

خلال الفترة الأخيرة ظهرت عدد من المدربات كمال الأجسام من السيدات واللاتي تميزن بعضلات ضخمة في مشهد غير مألوف على الشارع العربي، وعقب الكابتن ولاعب كمال الأجسام نزار غزالي إن رياضة كمال الأجسام من الألعاب الرياضية التي تحتاج لصبر ومجهود كبير للوصول إلى النتائج المرجوة وحتى يصل اللاعب إلي الجسد والوزن المناسب للمنافسات في مباريات عالمية.

وأضاف نزار الغزالي إن كثير من الدراسات والأبحاث العلمية وحتى بعض الجامعات تخصص أقسم تتعلق برياضة كمال الأجسم تناول فيها التغذية والتدريبات المطلوبة لبناء الأجسام في الحدود الطبيعية؛ للوصول إلي النتائج المرجوة بشكل أسرع نسبيًا.

وأوضح أن هذا عكس الوضع في حالة استخدام الهرمونات، حيث يكتفي اللاعبون باستخدام خبراتهم الخاصة في التعامل مع نتائج الهرمونات في التدريبات، التي تسبب أعراض جانبية متنوعة بين البدنية والنفسية والتي تفسد نتائج التمرين حال الفشل في التعامل معها.

وشدد نزار الغزالي على أن الإفراط تناول الهرمونات وبدون داعي يسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب، وتزيد من شعور بالقلق والتوتر وتزيد من العنف تجاه الآخرين.

نزار غزالي هو لاعب ومدرب كمال الاجسام، من مواليد محافظة دهوك اقليم كردستان، لديه شهادتان ماجستير في مجالات: تعليم اللياقة البدنية واختصاص في التغذية الرياضية السليمة، حاز على الميدالية الذهبية في بطولة الدول العربية في بداية الألفينيات، وفي عام 2004 حصل على الميدالية الفضية في بطولة عمان، الميدالية البرونزية في البطولة الاسيوية التي جرت في مدينة المنامة.

وعلى المستوى العالمي حصل على المرتبة الـ 11 في مسابقة كمال الأجسام في مومباي بالهند، و2013 حصل على المركز الأول في البطولة العالمية لكمال الأجسام في هنغاريا، واستطاع الحصول في نفس المسابقة على المركز الأول في "أوفر أول"