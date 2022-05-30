بالصور.. إزالة فورية لتعدي بالردم على مخر سيل طرة بالقاهرة

الإثنين 30/مايو/2022 - 11:44 ص

أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى توجيهاته للأجهزة المختصة بالوزارة للتعامل مع هذا التعدى وإزالته بشكل فوري،وذلك في ضوء ما تم رصده من وجود تعدى بالردم على مخر سيل طره بمحافظة القاهرة.

وقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بالتعامل الفوري مع هذا التعدى وإزالته ، مع مواصلة العمل ليلاً لإتمام عملية الإزالة.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم ، نظراً لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وفى ذات السياق .. أشار الدكتور عبد العاطى للدور الهام الذى تقوم به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول ، حيث قامت الوزارة بإنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على إستمرارية المتابعة والرصد لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية ومخرات السيول والتعامل الفوري معها لضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، وتحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت.

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