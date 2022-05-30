"كورال الأطفال" يتألق فى جلسات الدوار بقرية البدرمان في المنيا

الإثنين 30/مايو/2022 - 11:10 ص

في إطار الجهود التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لنشر الوعي الثقافي بقرى الصعيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة د. مايا مرسي، أقيم برنامج ثقافي وفني بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى.

وضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أقيمت احتفالية فنية وثقافية بقرية البدرمان مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وهي إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث قدم كورال أطفال قصر ثقافة المنيا كوكتيل من الأغانى منها "كلنا جيش وشرطة، وإمامنا النبى صلى الله عليه وسلم"، بجانب أغانى فردية تدريب المايسترو عصام الشاذلى، كما قدم قسم المسرح بقصر ثقافة المنيا عرض عرائس بعنوان "اراجوز ابو الاراجيز" تأليف عبده الزراع، يتحدث عن مشروع تنمية الأسرة المصرية، بجانب فقرات إكتشاف مواهب القرية.