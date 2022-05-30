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الإثنين 30 مايو 2022
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البوابة ستار

وليد توفيق يكشف لإيمان أبوطالب أسرارًا جديدة من حياته

الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق والإعلامية إيمان أبوطالب
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تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، من خلال برنامج بالخط العريض الذي يذاع على قناة الحياة، الفنان الكبير وليد توفيق بعد غياب نحو ٣ سنوات عن القنوات المصرية، في حوار شامل يكشف خلاله الكثير من الأسرار. 
النجم وليد توفيق يكشف كواليس الحب الأول له لفتاة مصرية، ويتحدث حول أزمة جيل التسعينات وصراع مطربي المهرجانات.
وأيضا يتحدث عن سر حزنه وأسباب عدم إتمام تعليمه، ويوجه خلال البرنامج رسالة دافئة لزوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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وليد توفيق ايمان أبوطالب برنامج بالخط العريض