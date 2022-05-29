مصطفى المنشاوي: مصر تسعى لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري مع بولندا

الأحد 29/مايو/2022 - 11:52 م

أكد الكاتب الصحفي مصطفى المنشاوي، المتخصص في الشأن الدولي، أن العلاقات المصرية البولندية ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية لتعزيز التعاون بين البلدين، مضيفا أنه من المتوقع أن يزور الرئيس أندجي دودا رئيس بولندا، مصر خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المنشاوي في تصريحات صحفيه له اليوم، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام المنصرم بلغ 800 مليون دولار بزيادة 24 % عن العام المنصرم، ولولا جائحة كورونا لسارت الأمور بشكل أفضل.

وأشار المتخصص في الشأن الدولي، إلى أنه بعد توقيع اتفاقية بين منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تجرى الآن بعض الاتصالات بين رجال الأعمال من الجانبين؛ لبحث زيادة الاستثمار خلال السنوات المقبل.

وأكد أن بولندا واحدة من أكبر الدول في أوروبا الوسطى، والتي تسعى مصر لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والعسكري خلال المرحلة المقبلة.