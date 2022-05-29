الثلاثاء.. مناقشة "نيافة الراعي والنساء" للروائي روبير فارس

الأحد 29/مايو/2022 - 07:35 م

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء بعد غد الثلاثاء 31 مايو 2022، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية (نيافة الراعي والنساء) للقاص والروائي روبير الفارس، ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور رضا عطية، ويدير الندوة الإعلامي عمرو الشامي.

وقد صدرت مجموعة (نيافة الراعي والنساء) عن دار (روافد ) بالقاهرة، وروبير الفارس كاتب وباحث صدر له كتاب ( في الفلكلور القبطي)، فضلا عن عدد من الأعمال الإبداعية من بينها (مترو مار جرجس)، و(الرعاع)، و(جلابية ستان)، وغيرها.

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع إحدى اهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.