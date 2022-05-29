«جمالات» تناشد الحكومة: شركة مياه البحيرة تطالبني بـ 15 ألف جنيه تراكمات رغم سدادي لكل الفواتير

الأحد 29/مايو/2022 - 07:14 م

ناشدت جمالات الدمنهوري الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء رفع الظلم الواقع عليها من شركة مياه البحيرة.

وقالت في شكواها:"إن مدير محطة مياه الشرب بإيتاى في البحيرة فرض على سداد مبلغ 15 ألف جنيه، بزعم أنها فواتير تراكمات مياه، علما بأن ذلك عار تماما من الصحة حيث إنني يتيمة الأب منذ 26 سنة وكنت مقيمة برفقة والدتى المتوفية منذ 14 عامًا، وأصغر أشقائي متزوج منذ عشرين عاما ومنتظمين فى سداد كافة الفواتير الخدمية التى تفرضها علينا الدولة لأن ذلك حقها القانوني، وحاليا مقيمة بمفردي منذ 14 عاما إلا أننى فوجئت بهذا المبلغ كتراكمات فواتير مياه، والشركة تطالبنى بسدادها على الرغم من أن محصل الفواتير هو نفسه من يقوم بالتحصيل من نفس العمارة والشارع، بمعنى أنه لو فى تراكمات تبقى على الكل وليس عليا لوحدى علما بأن الشقة المجاورة لى يقيم بها أسرتان إلا أننى فوجئت بالشركة تطالبنى بسداد هذا المبلغ".

وتابعت:"وإذا افترضنا أننى أقوم بسداد مبلغ 20 جنيها شهريا لفاتورة المياه يصبح 240 جنيه فى السنة، ولو قسمنا مبلغ الـ 15الف جنيه على 240 جنيه قيمة استهلاك المياه سنويا، لأصبحت مديونة للشركة بأثر رجعي 62,5 سنة ،أي قبل مولدي من الأساس، وقبل ما عائلتى تسكن فى هذا العقار ..هل يعقل ذلك".

وقالت:" لذا نرجو التحقيق فى هذه الواقعة ورفع هذا المبلغ غير المستحق للشركة، لرفع الظلم عنى وعدم فرض هذا المبلغ علي علما بأننى تواصلت مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة ومدير الإدارة بإيتاى البارود دون جدوى، وحاليا يرفضون أن أقوم بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية ويربطون بينها وبين مبلغ الـ 15 ألف جنيه تراكمات، وذلك بالتزامن مع غلاء الأسعار التى نعيش فيه تلك الأيام، وللتواصل جمالات الحسينى عبد الغنى الدمنهوري، محافظة البحيرة مدينة إيتاى البارود، شارع الفالوجا خلف بنك مصر تليفون-01003420402".