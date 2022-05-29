رغم خسارة لقب دوري الأبطال.. صلاح يشارك لاعبي ليفربول احتفالات نهاية الموسم

الأحد 29/مايو/2022 - 06:53 م

احتفل نادي ليفربول في شوارع المدية رغم خسارة لقب دوري ابطال أوروبا بالهزيمة من ريال مدريد أمس بهدف في النهائي الذي اقيم على ملعب "دو فرانس" في فرنسا.

ورغم الحزن والحسرة بعد خسارة لقب "الشامبيونزليج" إلا أن لاعبي ليفربول والمدرب يورجن كلوب قاموا بالاحتفال اليوم الأحد مع جماهير فريقهم واستقلوا حافلة مكشوفة طافت بهم في شوارع المدينة بعد تتويجهم بلقبي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وظهر النجم المصري محمد صلاح خلال احتفالات الريدز بنهاية الموسم اليوم الأحد خلال استقلال الحافلة المكشوفة .

ونشر ليفربول بيان على موقع النادي الرسمي، حيث قال: لعب فريق رجال يورجن كلوب في كل مباراة متاحة هذا الموسم حيث فازوا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

وأضاف بيان ليفربول: يستعرض اللاعبون الألقاب في احتفال خاص مع الجماهير وهم فائزين باللقبين.