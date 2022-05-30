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الإثنين 30 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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سيد سعيد يعود ببرنامج " نهاية الكلام " على الصحة والجمال

البوابة نيوز
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أعلن سيد سعيد عن عودته لتقديم برنامج "نهاية الكلام" على فضائية الصحة والجمال خلال الأيام القليلة القادمة والتي من المقرر انطلاق أولى حلقاته مع أوائل شهر يونيو القادم.
و أكد سعيد ان البرنامج يحمل فكرة جديدة ولتكون مفاجأة للمشاهد من خلال طرح العديد من القضايا بشكل مختلف مع الاعتماد في الأساس على جانب التوثيق والتشويق من خلال مواد فيلمية ووثائق حصرية.
جدير بالذكر أن سيد سعيد سبق وقدم العديد من البرامج التليفزيونية آخرها " السيد المواطن " على فضائية الحدث اليوم، وسبق وانضم لأسرة مذيعى الصحة والجمال من خلال برامج " التحدى والسيد المواطن وصاحب السيادة ".

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سيد سعيد فضائية الصحة و الجمال برنامج نهاية الكلام فضائية الحدث اليوم