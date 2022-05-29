وكيل زراعة الفيوم: تكثيف المرور على الزراعات الصيفية خاصة القطن والذرة الشامية

الأحد 29/مايو/2022 - 04:11 م

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم تفقد جهازي المكافحة والإرشاد بالمديرية حقول القطن والذرة في إطار خطة المكافحة الحقلية للزراعات الصيفية التي تعتمد وترتكز على عدة محاور وهي متابعة وفحص الزراعات ومكافحة الآفات للنهوض بالمحصولين، بناءاً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواصل مع المزارعين فى الحقول لحل جميع مشاكلهم وإيجاد حلول ملائمة لها وتوعيتهم بخطورة اي آفات وكيفية التصدى لها.

وتفقدت لجنة المكافحة بالمديرية برئاسة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحة برفقة الدكتورة أماني صيام مدير معمل الترايكوجراما بالفيوم والمهندسة هناء عبد التواب أحمد والمهندس فكري سلطان عبد الفتاح والمهندس شعبان جلال عبد التواب مع مفتشي مكافحة سنورس المهندس عبد التواب حسن رئيس قسم المكافحة بالمرور بنواحي مركز سنورس بفحص زراعات القطن والذرة الشامية

واستمعت اللجنة خلال جولتها لشكاوي المزارعين ووعدوا بحلها.

كما حرصت اللجنة علي إعطاء المزارعين الارشادات والتوصيات، مشددين على أهمية ضرورة الاهتمام بمقاومة الحشائش والانتظام فى الرى وعمليات التسميد لكل المحاصيل الزراعية، حيث أن المحاصيل بحالة جيدة ولايوجد اي إصابات حيث تلاحظ بوجود أعداء طبيعية.

كما تفقدت لجنة الإرشاد الزراعى بالمديرية بقيادة المهندس زاينهم عاشور مدير الإدارة والمهندس ممدوح ابراهيم حامد أخصائي بالمحافظة حيث تم المرور على مساحات القطن بنواحى مركز إطسا لتقديم التوصيات الفنية لهذه الفترة والمتمثلة فى ضبط الكثافة النباتية وإجراء العزيق ونقاوة الحشاش.

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