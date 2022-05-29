تكليف رئاسي بتوفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي الوادى الجديد

الأحد 29/مايو/2022 - 02:09 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

وجاء ذلك خلال اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد.

وعرض اللواء محمد الزملوط، مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصةً في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لاسيما القمح.

كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2,5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة.

واستعرض أيضاً محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة، والذي يضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة

