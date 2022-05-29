التشيك تمنح تأشيرات مؤقتة لأكثر من 358 ألف لاجئ أوكراني

الأحد 29/مايو/2022 - 10:36 ص

أعلنت السلطات في التشيك، اليوم الأحد، منح تأشيرات مؤقتة إلى 358 ألفا و48 لاجئا من أوكرانيا وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فبراير الماضي.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية أن العاصمة براغ تظل البقعة الأكثر تفضيلا للأوكرانيين المقيمين في البلاد إذ تستضيف في الوقت الحالي أكثر من 83 ألف لاجئ.

وكان وزير الداخلية فيت راكوشان صرح الأسبوع الماضي أن ما بين 75 إلى 80 بالمئة من اللاجئين الأوكرانيين المسجلين لدى السلطات المحلية لا زالوا مقيمين في التشيك ولم ينتقلوا إلى دول أوروبية أخرى.