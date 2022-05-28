ليفربول وريال مدريد.. تأجيل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لمدة ربع ساعة

السبت 28/مايو/2022 - 08:56 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تأجيل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد لمدة لربع ساعة لتنطلق في الساعة التاسعة وربع بدلا من التاسعة.

ولم يذكر الاتحاد الأوروبي سبب التأجيل.

تسببت جماهير نادي ليفربول في أزمة كبيرة قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد والتي تنطلق في التاسعة مساء على ملعب “دور فرانس” بالعاصمة باريس.

وكشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن المئات من جماهير ليفربول تحاول اقتحام ملعب "دى فرانس" من إحدى البوابات لحضور المباراة دون تذاكر، قبل أن تسيطر الشرطة على الوضع.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.