الأهلي ومركب محمد الخامس.. حكاية نسر في المغرب

الإثنين 30/مايو/2022 - 10:00 ص

حلم وهدف وأمنية وأماني، تلك التي تدور في أذهان وعقول جماهير النادي الأهلي، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أرض ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، ويواجه صاحب الأرض الوداد المغربي، في موقعة تاريخية ينتظرها عشاق المارد الأحمر من المحيط إلى الخليج، ومن جنوب القارة إلى شرقها.

الأهلي هو المارد الذي احتل صدارة قارة أفريقيا في آخر سنتين، وفاز بدوري الأبطال مرتين متتاليتين على حساب الزمالك ثم كايزرتشيفز بطل جنوب أفريقيا، والليلة على موعد مع التاريخ، بتحقيق اللقب الثالث على التوالي، ولكن ما أصعبه، فالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسند استضافة تلك المباراة إلى ملعب محمد الخامس، وسط اعتراضات شديدة من جمهور الأهلي ومجلس إدارته الذي قام بتصعيد الأمر إلى أعلى المستويات، ولكن في النهاية لا جديد، قٌضي الأمر والأهلي يواجه الوداد اليوم على ملعب محمد الخامس.

ملعب محمد الخامس، هو ملعب مفضل للنادي الأهلي، فهناك احتل صدارة القارة وفاز بدوري أبطال أفريقيا، في آخر زيارة هناك على حساب كايزرتشيفز، وتاريخ مواجهات الأهلي على هذا الملعب خير دليل، فقد خاض «الأحمر» هناك 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 3، وهي نتائج مميزة لا سيما وأن الأهلي لعب 8 مباريات منها أمام الأندية المغربية أصحاب الأرض.

المواجهة الأولى كانت في السابع من فبراير عام 1999، في بطوله دوري أبطال أفريقيا، كان النادي الأهلي يلعب مع الرجاء البيضاوي في المغرب، وانتهت تلك المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، سجل هدف التعادل للنادي الأهلي اللاعب محمد فاروق، وجاء الهدف من ركنية.

أما المواجهة الثانية فشهدت الخسارة الأولي للمارد الأحمر في عام 2002 وخسر تلك المباراة بهدفين لهدف وأحرز الهدف من جانب الأهلي اللاعب أحمد بلال في الدقيقة 90 مع نهاية المباراة، والمواجهة الثالثة انتهت بالتعادل بين الفريقين، بنتيجة 1/1 وجاء هدف النادي الأهلي بأقدام عماد متعب.

وفي المواجهة الرابعة كانت ضد نادي الوداد البيضاوي المغربي، في 2011، تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وكان هدف النادي بأقدام محمد ناجي «جدو»، والخامسة شهدت الفوز الأول للنادي الأهلي علي ملعب مركب محمد الخامس، في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2016، وأحرز هدف الفوز لاعب الأهلي رامي ربيعة من صناعة وليد سليمان.

وفي المواجهتين السادسة والسابعة، خسر الأهلي أمام الوداد على ملعب مركب محمد الخامس، مرتين بنتيجه 1/0، والمواجهة الثامنة تعتبر عودة النادي الأهلي للانتقام والأخذ بالثأر، حيث استطاع المارد الأحمر تحقيق فوز ثمين علي نادي الوداد، وتفوق بهدفين دون رد، عن طريق محمد مجدى «قفشة»، والتونسي علي معلول، والتاسعة كانت مسك الختام علي ملعب مركب محمد الخامس، وهو تتويج الأهلى بالنجمة العاشرة، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وفاز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة، أحرز الأهداف، محمد شريف، محمد مجدي «قفشة»، وعمرو السولية.