بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٢

السبت 28/مايو/2022 - 04:29 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ٢٠٢٢، وكان محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر قد أثار الجدل بين الفريقين عندما تمنى لقاء ريال مدريد في النهائي وهو ما تحقق من أجل الانتقام لاصابته في نهائي ٢٠١٨.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ليفربول يسعى للتويج بالبطولة للمرة السابعة والثأر من هزيمة نهائي ٢٠١٨ بينما يرغب ريال مدريد في تأكيد تفوقه على الأندية الإنجليزية بعدما أطاح بفريق تشيلسي ثم مانشستر سيتي.

والتقى الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين من قبل حيث فاز ليفربول في النهائي الأول بهدف دون رد قبل أن يفوز ريال مدريد عام ٢٠١٨ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

تشكيل ريال مدريد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسميرو - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

تشكيل ليفربول ضد ريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا