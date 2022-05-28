لتكن إرادة الله.. أول تعليق من وزيرة الهجرة على اتهام نجلها في جريمة قتل بأمريكا

السبت 28/مايو/2022 - 03:39 م

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أول تعليق لها على اتهام نجلها في جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية: “لتكن إرادة الله".

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك: "أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، ونمر بوقت عصيب إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكما قاطعا حتى الآن”.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: “قيامى بواجباتى كوزيرة فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام”.

وأكملت: “كأم.. أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم”.

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها قائلة: “أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنة التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به شاكره محبتكم”.

نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج