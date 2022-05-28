محافظ البحيرة ووزير السياحة والتنمية المحلية يفتتحون مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون

السبت 28/مايو/2022 - 02:00 م

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور خالد العناني وزير السياحة، اليوم الستب، مسار العائلة المقدسة بمدينه وادى النطرون.

وأكد محافظ البحيرة، أننا نشهد اليوم حدث جلل ومنتظر منذ سنوات وهو افتتاح مسار العائلة المقدسة من على تلك الأرض الطاهرة من مدينه وادى النطرون والتي تتزين بالقديم والعتيق من الأديرة والكنائس وشهدت أرضها وسماؤها مرور السيد المسيح عليه السلام وعائلته المقدسة.

وأشار المحافظ، إلى أنه حرصًا الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، على إطلالة متميزة عالمية لمصرنا الغاليه من كافة جوانبها الإسلامية والمسيحية، فاليوم يتجلى البعد المسيحي القبطي من خلال افتتاح رسمي لمسار العائلة المقدسة في دعوة للإنسانية كلها لزيارة مسار العائلة المقدسة هنا في وادى النطرون.

وأضاف، أن الدولة المصرية قد بذلت وفق توجيه القيادة السياسية لأجل تهيئة المسار على النحو الذي نراه اليوم جميعا ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه ( ٢٤ مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار والباقی تمويل ذاتی من محافظة البحيرة ووزارة التنميةالمحلية) وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول ٢٤ کيلومتر والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

وفى ختام كلمته أكد "آمنه" أن الدولة المصرية قد بدأت هذه الانطلاقة في تعزيز السياحة الدينية تأكيدًا لرسالة السلام والتسامح التي هي عنوان مصر الأبرز في تاريخها وهي على العهد بأن تظل ملتقى الحضارات والأديان تبذل لأجل ذلك الكثير والكثير في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى تعلمنا منه تلك القيم الجليلة وقد ترجمها فعلا نعيشه ونحياه وصورا وأيقونات تنطق بالمحبة والسلام في كل حين كحال مصر منذ فجر التاريخ.

وفى سياق متصل تم عرض فيلم تسجيلي عن مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون، والأبعاد الدينية والثقافية لهذا المسار على المستويات المحلية والعالمية.

كما قام المهندس حازم الاشمونى - السكرتير العام للمحافظة، بشرح عرض تقديمى شامل يتناول الجهود المبذولة من محافظة البحيرة لإعادة إحياء المسار من خلال تعاون كافة أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بوزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار، وكذا الآفاق الإستثمارية والتجارية الواعدة وفرص العمل التي سيوفرها المسار لشباب المحافظة.

ومن جهة أخرى قام محافظ البحيرة ووزراء التنمية المحلية والسياحة والآثار والوفد المرافق لهم لتفقد المعرض المقام بقصر ثقافة وادى النطرون، الذى يضم معرض للفنون التراثية القبطية، وكذا المشغولات اليدوية والتطريز والسجاد اليدوى والكليم، وأعمال التحف المصنوعة من قرن الجاموس والاركت وأعمال الخوص البامبو من صناعة ذوى الهمم، وكذا الرسومات واللوحات الفنية المتنوعة، حيث من المقرر عرض تلك المنتجات للبيع للسائحين وزوار مسار العائلة المقدسة، الأمر الذى سيوفر الكثير من فرص العمل وتنشيط للسياحة والاستثمار.

يشار إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع، كما أنه يُعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضله تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من سيناء شرقا إلى دلتا النيل، حتى وصلت إلى أقاصى صعيد مصر.

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