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السبت 28 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 28 مايو 2022

نشرة
نشرة
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  تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وإلى نص النشرة: 

وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان

https://www.albawabhnews.com/4586490

رجال الأعمال" تستعرض آليات النهوض بالصناعة المصرية

https://www.albawabhnews.com/4586521

في ختام "دافوس".. "المشاط" تشارك في جلسة نقاشية حول دور الأذرع التنموية في دعم العمل المناخي

https://www.albawabhnews.com/4586570

جامع: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات

https://www.albawabhnews.com/4586617

الرقابة المالية تناقش استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى لأنشطة المالية غير المصرفية

https://www.albawabhnews.com/4586635

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