نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 28 مايو 2022

السبت 28/مايو/2022 - 01:00 م

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وإلى نص النشرة:

وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان

https://www.albawabhnews.com/4586490

رجال الأعمال" تستعرض آليات النهوض بالصناعة المصرية

https://www.albawabhnews.com/4586521

في ختام "دافوس".. "المشاط" تشارك في جلسة نقاشية حول دور الأذرع التنموية في دعم العمل المناخي

https://www.albawabhnews.com/4586570

جامع: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات

https://www.albawabhnews.com/4586617

الرقابة المالية تناقش استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى لأنشطة المالية غير المصرفية

https://www.albawabhnews.com/4586635