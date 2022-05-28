نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 28 مايو 2022

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 وإلى نص النشرة:
وزيرة التخطيط تشارك بالمنتدى الدولي الأول للحد من الفقر بأوزبكستان
https://www.albawabhnews.com/4586490
رجال الأعمال" تستعرض آليات النهوض بالصناعة المصرية
https://www.albawabhnews.com/4586521
في ختام "دافوس".. "المشاط" تشارك في جلسة نقاشية حول دور الأذرع التنموية في دعم العمل المناخي
https://www.albawabhnews.com/4586570
جامع: 3.6 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات
https://www.albawabhnews.com/4586617
الرقابة المالية تناقش استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى لأنشطة المالية غير المصرفية
https://www.albawabhnews.com/4586635