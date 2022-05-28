أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 28 مايو 2022

السبت 28/مايو/2022 - 09:03 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم السبت 28 مايو 2022 وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، استقر سعر الدولار ليسجل 18.54 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، وسعر اليورو ليسجل 19.82 جنيه للشراء، 19.92 جنيه للبيع، وسعر الجنيه الإسترليني ليسجل 23.29 جنيه للشراء، 23.40 جنيهًا للبيع.

و سعر اليوان الصيني ليسجل 2.75 جنيه للشراء، و2.76 جنيه للبيع، وسعر الفرنك السويسري ليسجل 19.28 جنيه للشراء، 19.38 جنيهًا للبيع، واستقر سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.59 جنيه للشراء، 14.66 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي ليسجل 60.62 جنيه للشراء، 60.91 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.04 جنيه للشراء، 5.07 جنيه للبيع.