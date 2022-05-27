بالفيديو.. سمير صبري يكشف مواقف جمعته بزويل وداليدا

الجمعة 27/مايو/2022 - 11:32 م

بثت الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على قناة الحياة مجموعة من الفيديوهات التي تذاع لأول مرة للفنان القدير الراحل سمير صبري.

وكشف صبري خلال الفيديوهات أسرار لقائه بالعالم المصري الكبير د.أحمد زويل، موضحا أنه رفض تصوير حلقة معه في برنامجه هذا المساء والذي كان يعرض على التليفزيون المصري، ولكنه عاد وقبل الظهور معه، بعدما أقنعه بضرورة الظهور مع الفنانين حتى يصل علمه إلى رجل الشارع العادي الذي يحب هؤلاء الفنانين.

كما كشف صبري لإيمان أبو طالب عن علاقته بالمطربة داليدا، مشيرا إلى أنها كانت عاشقة لمصر بصفة عامة وحي شبرا بصفة خاصة، وأوضح في حديثه عبر الفيديوهات عن سر عشق الفنانة داليدا للشطة وحبها الأكلات المصرية وعلى الأخص الأسماك بكافة أنواعها.

كما تحدث صبري عن لاعب الملاكمة العالمي محمد علي كلاي، وكشف في هذا الفيديو حيلته التي اتبعها من أجل إقناع اللاعب العالمي بتصوير حلقة معه في برنامجه هذا المساء على التليفزيون المصري.

وذكر الفنان الراحل أنه قام بتعليم محمد علي كلاي الوضوء والصلاة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءا على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

https://fb.watch/dgZeLkkDGW/