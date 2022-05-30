أحمد عمارة أحدث المنضمين لفيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمي

الإثنين 30/مايو/2022 - 07:13 م

انضم الفنان الشاب أحمد عمارة، لأسرة الفيلم السينمائي الجديد "مستر أكس" للنجم أحمد فهمي، والذي أنطلق تصوير في البداية شهر مايو الجاري.

وفي السياق ذاته استأنف النجم أحمد فهمي تصوير مشاهده في العمل الأسبوع الماضي، وذلك بعد انطلاق تصوير المشاهد الأولى من العمل بعد فترة كبيرة من التحضيرات،

فيلم "مستر أكس" يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فيلم "العارف" الذى عرض العام الماضى، وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

وظهر فيه فهمى بدور بعيد عن الكوميديا اذ جسد شخصية "هاكرز" شرير يدخل فى صراعات مع جهات كبرى.

كما ظهر أحمد فهمى كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركةk media للمنتج كريم أبو ذكري.