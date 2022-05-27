المطربة فيفي محمد تكشف موقفها من خوض تجربة التمثيل

الجمعة 27/مايو/2022 - 07:20 م

كشفت المطربة فيفي محمد موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات تلفزيونية إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقتناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وكانت طرحت المطربة فيفي محمد أغنيتها الجديدة "أنا مجنونة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعدما روجت لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

كما طرحت أغنية "عاملين أسود" علي قناتها علي اليوتيوب.

وتستعد فيفي لإحياء حفلًا غنائيًا في أمريكا يونيو المقبل ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها.

يذكر أن الفنانة فيفي محمد هى إحدى مطربات الأفراح الشعبية، تقوم بإحياء العديد من الأفراح الشعبية فى محافظات مصر وعلى رأسها محافظة المنصورة وأثارت الجدل مؤخرًا بإطلاقها على نفسها لقب "العصفورة"، وأطلقت قناتها عبر موقع اليوتيوب منذ عامين، وتوعد جمهورها بالمزيد من التقدم والنجاح في الفترة القادمة.