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الجمعة 27 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. مساعدة مالية تنقذ «منى» من الضياع والتشرد

صوت الناس
صوت الناس
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تستغيث منى عيد قرنى طه، البالغة من العمر٥٨عاما والتى تقيم الشرفا. المرج، تقول إنها من أسرة بسيطة، عائلها الوحيد مريض بانزلاق غضروفى وغير قادر على العمل، وحاولت العديد من المرات التوجه الى مكتب الشئون الاجتماعية بالمرج من أجل الحصول على طلب معاش تكافل وكرامة وللأسف فى كل مرة لم أجد موظفا من الجالسين على مكاتبهم بالشئون الاجتماعية بالمرج يهتم بطلبى أو بشكوى رغم ظروفى الاجتماعية، وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة والمسئولين بحث حالتى وتوفير دخل شهرى يساعدنا على الحياة ويكون لنا مصدرا للدخل وينقذنا من الضياع. للتواصل: ٠١٢٢٩٩٠٣٥٣٦ / ٠١٠٩٨٢١١٠٠٦

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تكافل وكرامة صوت الناس معاش تكافل وكرامة