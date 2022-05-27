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الجمعة 27 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. "عايدة" تحتاج لـ"المساعدة"

صوت الناس
صوت الناس
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تقول عايدة عيد غطاس مرقس، البالغة من العمر ٤٣عاما وتقيم شارع الخرنفش الجمالية القاهرة، أنها معاقة بصريا، شبة كفيفة، وكانت تعمل خدمات معاونة ضمن نسبة الـ٥٪ بمدرسة القديس براتب بسيط، وأن زوجها يعانى من المرض وجليس الفراش، وأصبحت غير قادرة على سداد الالتزامات ودفع المستحقات المطلوبة فى مواعيدها نظرا لضيق الحال. وتناشد وزارة التضامن الاجتماعى سرعة بحث حالتها لاستخراج معاش يكون لنا السند والعون فى الحياة.
للتواصل: ٠١٢٧٨٠٥٩٠٤٨

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وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن صوت الناس