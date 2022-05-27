صوت الناس.. "عايدة" تحتاج لـ"المساعدة"

الجمعة 27/مايو/2022 - 07:29 ص

تقول عايدة عيد غطاس مرقس، البالغة من العمر ٤٣عاما وتقيم شارع الخرنفش الجمالية القاهرة، أنها معاقة بصريا، شبة كفيفة، وكانت تعمل خدمات معاونة ضمن نسبة الـ٥٪ بمدرسة القديس براتب بسيط، وأن زوجها يعانى من المرض وجليس الفراش، وأصبحت غير قادرة على سداد الالتزامات ودفع المستحقات المطلوبة فى مواعيدها نظرا لضيق الحال. وتناشد وزارة التضامن الاجتماعى سرعة بحث حالتها لاستخراج معاش يكون لنا السند والعون فى الحياة.

للتواصل: ٠١٢٧٨٠٥٩٠٤٨