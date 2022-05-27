حق الرد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى "البوابة نيوز"

الجمعة 27/مايو/2022 - 12:22 ص

أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا حول ما نشر بالجريدة تحت عنوان «مياه الصرف الصحى تحاصر شارع شحاتة على فى أرض اللواء»، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة للعنوان المذكور تبين أن سبب تراكم المياه بشارع شحاتة على يمين المحور بمنطقة أرض اللواء كان يرجع لوجود سدد بأحد مطابق الصرف الصحى بالشارع المذكور، وتم تطهير الشارع بالمعدة المجهزة وإزالة أسباب الشكوى من قبل فريق الصيانة المختصة.