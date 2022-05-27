ads
الجمعة 27 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة لايت

حق الرد.. القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى "البوابة نيوز"

صوت الناس
صوت الناس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا حول ما نشر بالجريدة تحت عنوان «مياه الصرف الصحى تحاصر شارع شحاتة على فى أرض اللواء»، جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أفادت أنه بالمعاينة على الطبيعة للعنوان المذكور تبين أن سبب تراكم المياه بشارع شحاتة على يمين المحور بمنطقة أرض اللواء كان يرجع لوجود سدد بأحد مطابق الصرف الصحى بالشارع المذكور، وتم تطهير الشارع بالمعدة المجهزة وإزالة أسباب الشكوى من قبل فريق الصيانة المختصة.

ads
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب