الباحث رضاء بدر يحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية

الخميس 26/مايو/2022 - 08:41 م

حصل الباحث رضاء إبراهيم بدر حسانين، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، في الشريعة الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عن رسالته “إلزام الإمام ابن حزم الظاهري فقهاء المذاهب الأربعة في مسائل المحاربين والسرقة وشارب الخمر والتعزيز.. جمعا ودراسة”.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من كل من، أ.د إبراهيم محمد عبدالرحيم الأستاذ بقسم الشريعة بالكلية مشرفًا، وأ.د محمد عبدالستار الجبالي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر مناقشًا، وأ.د محمد قاسم المنسي مناقشًا، الأستاذ بقسم الشريعة بكلية دار العلوم مناقشًا.