عبدالرحيم علي يهنئ محافظ البنك المركزي لترأسه اجتماعات البنك الدولي

الخميس 26/مايو/2022 - 08:12 م

هنأ الكاتب الصحفي عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير “البوابة نيوز”، محافظ البنك المركزي طارق عامر لاختياره لترأس الاجتماعات السنوية المقبلة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ورئاسة مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال “علي": إن هذا الاختيار يتوج مسيرة طويلة من الجهود لمحافظ البنك المركزي، ويترجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المجتمع المصرفي الدولي، والتي جاء دليلا عليها اختياره نهاية العام الماضي من مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021، كما يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي ومؤسساته المالية لما تحقق من تطورات كبيرة في أداء القطاع المالي في مصر.