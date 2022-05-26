" عادل امام – صاحب السعادة " للكاتب عبد الحميد كمال في ضيافة قصر ثقافة السويس

الخميس 26/مايو/2022 - 07:46 م

تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانه ايناس عبد الدايم اقيم حفل مناقشة وعرض وتوقيع كتاب الفنان " عادل إمام – صاحب السعادة " للكاتب عبد الحميد كمال وسط حشد من رموز ومثقفي السويس والمهتمين بالفن والادب.

وقد رحب عبد المنعم حلاوة مدير فرع ثقافة السويس بالندوة والحضور مؤكدًا القامة الفنية للفنان عادل إمام باعتباره احد رموز القوة الناعمة وأكد على أن مناقشة الكتاب اليوم " صاحب السعادة " يأتي فى ظل الفعاليات التى توليها الهيئة العامة لقصور الثقافة واقليم القناة الثقافي لدعم وتقديم الخدمات الثقافية بالسويس.

من ناحيته كشف الكاتب عبد الحميد كمال، عن العلاقة بين عادل إمام والسويس باعتباره امتداد للفنان إسماعيل ياسين ابن السويس فى تاريخ الكوميديا المصرية وأن الندوة تأتي بالتواكب مع ذكري 50 عامًا على رحيل اسماعيل ياسين ونحن نحتفل بميلاد الزعيم عادل إمام أدام الله عليه الصحة.

وأضاف “كمال”، أن هناك محطات تربط السويس بالفنان عادل إمام حينما قدم مسلسل " دموع فى عيون وقحة " عن قصة صالح مرسي من واقع بطولات المخابرات المصرية، والذي جسد فيه عادل إمام دور جمعة الشوان اسم البطل الحقيقي ابن السويس "أحمد الهوان" البطل الوطني الذي خدع العدو الإسرائيلي وحصل على أخطر جهاز للاتصالات وقدمه هديه للوطن.

وكان لهذا العمل تأثير كبير على أبناء السويس، حيث أقيم احتفال شعبي فى نقابة المحامين برئاسة النقيب الاسبق فوزي قناوي وبمبادرة من الكاتب عبد الحميد كمال.

كما أن إمام كان مهتمًا بالاعمال الوطنية حيث واجه الارهاب والتطرف والظلامية والفساد باعماله الشهيرة مثل أفلام " الإرهاب والكباب – الإرهابي – حسن ومرقص – عمارة يعقوبيان " فضلا عن " اللعب مع الكبار والغول والنمر والأنثي "، فضلا عن مؤازرته للفنانين الشباب فى أسيوط مدافعا عن المسرح والفن.

وقد أشاد الأديب ومستشار اللغة العربية قباري البدري بفصول الكتاب الذي أشار الى نشأة إلى عادل إمام وثقافته ومواقفه الاجتماعية والانسانية عبر 113 فلمًا واكثر من 8 مسرحيات غير مسلسل اذاعي.

قدم الندوة الشاعر محمد التمساح وسط جمهور وحشد من ابناء السويس بحضور الفنان سيد كابوريا رائد غناء السمسمية واحمد غزالي عن فرقة أولاد الارض للمقاومة والفن والشرع محمود الخطيب وخبير البيئة والتجميل المهندس ابراهيم الغزولي فضلا عن لفيف من المهتمين بالثقافة والفنون من فرقة السويس المسرحية.

كان المنتج الفني وشقيق الزعيم عصام امام قد اشاد بالكتاب خلال حفل توقيع الكتاب بمنتدي الصفوة بالقاهرة منذ ايام، واشار إلى أن الكتاب قرأه الفنان عادل امام اكثر من ثلاث مرات واعجب به لما يحتوي على كافة التفاصيل عن حياته الشخصية والفنية.. وجدير بالذكر ان المنتج عصام امام انتج العديد من افلام عادل امام.