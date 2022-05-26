نشاط مكثف لاتحاد مصارعة الذراعين والقوة البدنية

الخميس 26/مايو/2022 - 07:38 م

أعلن اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري لمصارعة الذراعين والقوة البدنية، أن هناك نشاط مكثف خلال الفترة المقبلة بتنظيم العديد من البطولات المحلية، وستكون البداية بإقامة بطولة كأس مصر لمصارعة الذراعين التي ستنطلق غدا الجمعة وتستمر لمدة يومين فى نادى بنى عبيد بالدقهلية، هي بطولة ودية سنوية تم استحداثها من الدورة السابقة الأولى أقيمت بالقاهرة والثانية بالإسكندرية، ويعقبها تنظيم بطولة كأس مصر للقوة البدنية خلال الفترة من٢حتي ٤ يونيه المقبل، وستقام هذا العام فى محافظة الإسماعيلية.

وأضاف رئيس الإتحاد المصري لمصارعة الذراعين والقوة البدنية أن من المنتظر أيضاً دورة إعداد للمدربيين والحكام لتطوير المنظومه واعداد كوادر بكل المحافظات هذا بجانب تنظيم بطولة الشواطئ للقوه ومصارعة الذراعين ستقام على مدار خمسة أيام فى محافظة مرسى مطروح وهي بطولة ودية تقام لاول مرة يقام نشاط فى المحافظة منذ إنشاء الاتحاد لنشر اللعبة وستقام خلال الفترة من ١٠ حتى ١٥ يوليو المقبل وحول النشاط الدولى يتم إعداد المنتخب الوطني المشارك فى بطولة أوربا للقوة البدنية فى دولة المجر وستنظم خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٨ يونيو المقبل، هذا بجانب إعداد بعثة منتخب مصر لمصارعة الذراعين الذى سوف يشارك فى بطولة أفريقيا لمصارعة الذراعين فى لاجوس بنيجريا خلال الفتره من ١٩ حتى ٢٥ يوليو المقبل.