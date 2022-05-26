أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 26 مايو 2022

الخميس 26/مايو/2022 - 06:55 م

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 26 مايو 2022 بأسواق الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 1207 جنيهات، وانخفض سعر الأوقية عالميًا بشكل كبير ليسجل 1844 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر

ويقدم القاهرة 24 أسعار جرام الذهب اليوم في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، ليسجل 1207 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 1055 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، وهو العيار الأكثر تداولًا في الوجه البحري، نحو 904 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، عيار 21 الذي يعادل وزن 8 جرامات، نحو 8465 جنيهًا.