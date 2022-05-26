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الخميس 26 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الخميس 26 مايو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار  مساء تعاملات اليوم الخميس 26 مايو 2022  في غالبية البنوك، وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي - الأهلي الكويتي عند مستوى 18.58 جنيهًا للشراء، 18.63 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك الأهلي المصري - مصر - الأهلي اليونان عند مستوى 18.55 جنيهًا للشراء، 18.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.53 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.55 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.57 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.58 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامى

18.53 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.52 جنيه للشراء. 18.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.56 جنيه للشراء، 18.63 جنيه للبيع.

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