تعرف علي التفاصيل الكامله للبطولة العربية لكمال الأجسام 2022

الخميس 26/مايو/2022 - 12:51 ص

أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري لكمال الاجسام، ورئيس الاتحادين العربي، والافريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أن عقب تولينا مسئولية الاتحاد العربي الدوره الحاليه وعدنا بإقامة العديد من البطولات العربية على أرض مصر، والبداية بأستضافة البطولة العربية لكمال الاجسام رقم "٢٢" في أعرق المدن التاريخية الإسكندرية وهي فرصة كبيرة للاعبين المصريين وبدون تجارب للمشاركة نظراً لاقامتها على أرض مصر.

وأوضح أنه من المقرر إقامة البطولة في الفتره من ٢٨ حتى ٣٠ يوليو بالمدينة الشبابية الرياضية بالإسكندرية تحت إشراف مباشر للاتحاد العربي لكمال الاجسام وتم الاتفاق بشكل نهائي في أختيار مجموعة من الحكام الدوليين الاجانب والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة المختلفة في منافسات كمال الأجسام، والفيزيك والكلاسيك فيزيك ، للناشئين، والرجال والاساتذة .

يجدر الإشارة أن البطولة العربية لكمال الاجسام تحت رعاية اللواء محمد الشريف وهناك تعاون مخلص مع إحدي الشركات المتخصصة لتنظيم البطولات الرياضيه"سلسال" والتي يمثلها المهندس كريم عبدالرحمن وقد حضر مراسم التوقيع المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكمال الأجسام المهندس سامي بشير، و أيضاً بطل العالم لكمال الأجسام الكابتن أحمد أبو جنة المنسق العام للبطولة والمدرب والحكم الدولي للمحترفين الكابتن محمد محسن وكذلك العديد من المهتمين باللعبة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التي من شأنها إنجاح الحدث الرياضى .

ومن جانبه أكد المهندس كريم عبدالرحمن، المشرف العام على البطولة العربية لكمال الاجسام، أننا سنوفر كافة الإمكانيات من أجل إنجاح البطولة العربية ، وسوف ترون بطولة بمعنى الكلمه وهناك تصور كامل لكافة التفاصيل من أجل راحة المشاركين في البطولة سواء ضيوف مصر من الاخوة العرب او الابطال المصريين ونسعى بكل ماؤتينا من قوة لانجاح البطولة، وانها لن تكون البدايه بل انطلاقة للعديد من البطولات خلال الفتره المقبلة.

وفى نفس السياق أكد الكابتن أحمد أبو جنه ، المنسق العام للبطولة ، أن الاستعدادات تجرى على قدمً وساق للانتهاء من الترتيبات النهائيه و التي ستكون مفاجأة للجميع من حيث التنظيم الرائع والتحكيم المميز للبطولة العربية، وكذلك مفاجأت فى حفل الافتتاح والختام وأكبر مسرح لكمال الأجسام، هذا بجانب مشاركة عدداً من الابطال الواعدين وأن الجوائز المالية للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى ١٥ الف جنية للمركز الأول و١٠ آلاف للثاني و٥ آلاف للمركز الثالث، و جوائز عينية من الرابع حتى العاشر وشهادة معتمدة من الاتحاد العربي لكمال الأجسام بجانب كروت الاحتراف "اليت برو" وهناك تغطية الاعلامية للعديد من القنوات الفضائية الرياضية المصرية والعربية بجانب التغطية للمواقع الإلكترونية والصحف المصرية والعربية .