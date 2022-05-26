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الخميس 26 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 71 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع الى 2327557  إصابة بينما بلغ عدد المتعافين 2301309  أشخاص.

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