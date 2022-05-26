كورونا في العراق.. تسجيل 71 إصابة جديدة

الخميس 26/مايو/2022 - 04:42 ص

سجل العراق 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع الى 2327557 إصابة بينما بلغ عدد المتعافين 2301309 أشخاص.