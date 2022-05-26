كورونا في سوريا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين

الخميس 26/مايو/2022 - 01:09 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55885 شفي منها 52627 حالة وتوفي 3150 حالة.