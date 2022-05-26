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الخميس 26 مايو 2022
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55885 شفي منها 52627  حالة وتوفي 3150  حالة.

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