أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55885 شفي منها 52627 حالة وتوفي 3150 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 8 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.