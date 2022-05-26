الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع

الخميس 26/مايو/2022 - 01:10 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على ارتفاع بنسبة 0.15%، ما يعادل 62 نقطة، ليصل عند مستوى 42012 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120.553.891 سهمًا، تمثّل أسهم 339 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 206 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 109 شركات، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.