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الخميس 26 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.41 في المئة ليصل عند 7363.55 نقطة.
فقد بلغ مجموعُ الأموال المتداولة 2.775 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.

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بورصة تونس ارتفاع