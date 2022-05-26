بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 26/مايو/2022 - 06:30 ص

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.41 في المئة ليصل عند 7363.55 نقطة.

فقد بلغ مجموعُ الأموال المتداولة 2.775 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.