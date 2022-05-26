أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.41 في المئة ليصل عند 7363.55 نقطة.
فقد بلغ مجموعُ الأموال المتداولة 2.775 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 21 أخرى، واستمرار أسهم 17 شركة على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.41 في المئة ليصل عند 7363.55 نقطة.
أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.41 في المئة ليصل عند 7363.55 نقطة.