الرئيس الأرميني يعقد محادثات مع نظيره الصربي على هامش مؤتمر "دافوس"

الأربعاء 25/مايو/2022 - 08:18 م

أعلنت رئاسة أرمينيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فاهان خاتشاتوريان اجتمع بنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الأرمينية، في بيان له أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن الرئيس الأرميني هنأ ألكسندر فوتشيتش على إعادة انتخابه رئيسًا لصربيا، متمنيًا له التوفيق والعمل المثمر، مُشيرًا إلى أن العلاقات الودية بين شعبي البلدين تتمتع بالدفء والثقة المتبادلة.

وسلط الجانبان الضوء على التطور المستمر وتعميق العلاقات عبر المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف، بحسب البيان.

وأضاف البيان أيضًا أن خاتشاتوريان دعا نظيره الصربي لزيارة أرمينيا، وتلقى أيضًا دعوة من الرئيس فوتشيتش لزيارة بلاده.

يُذكر أن البرلمان الأرميني صوت في 3 مارس الماضي لمصلحة انتخاب وزير الصناعة والتكنولوجيا السابق فاهان خاتشاتوريان رئيسًا جديدًا لأرمينياـ إذ أنه تم اقتراح ترشيح خاتشاتوريان من قبل حزب "العقد المدني" الحاكم.. وفي الجولة الأولى نال ثقة 69 نائبًا.

وكان الرئيس الأرميني السابق أرمين ساركيسيان أعلن في الـ 23 من يناير الماضي استقالته من منصبه لأسباب مرضية.

