سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 25 مايو 2022

الأربعاء 25/مايو/2022 - 08:08 م

استقرت أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، بعد أن سجل تراجع بشكل طفيف في التعاملات الصباحية حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا 1055 جنيها بتراجع 3 جنيهات، أما الذهب عيار 24 فسجل 1207 جنيهات، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 904 جنيهات، ووصلت سعر الأوقية نحو 1855 دولارًا.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقًا لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، وتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر .

تعززت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتناقش شعبة الذهب طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها إلى الذهب، على أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج.

وسبق أن صرح رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن هناك عدة عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية أبرزها عدم القدرة على الاستيراد.