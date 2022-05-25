23 مليار درهم مساعدات.. الإمارات سند وداعم اليمن في مواجهة أزمته الإنسانية

الأربعاء 25/مايو/2022 - 07:52 م

وصل تدهور الوضع الإنساني في اليمن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل العديد من التساؤلات حول التزامات المانحين لليمن، وتراجع زخم التدخلات الإنسانية الطارئة في ظل المُتغيرات التي طرأت على وجه الساحة العالمية بسبب الحالة الأوكرانية الروسية.

رغم الأزمة الإنسانية الكبيرة لم تتخل الدول الخليجية، عن دعم الشقيق اليمني، وقدموا العديد من المساعدات على مدار سنوات وعلى وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين أنفقتا أمولًا طائلةً في الجانب الإنساني بحسب بيانات الأمم المتحدة، عوضًا عن مشاريع إنسانية مستقلة نفذتها هيئات إنسانية حكومية مثل الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان.

رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، كان له الدور الأبرز في دعم اليمن في مختلف المجالات طوال السنوات الماضية، حيث كل المؤشرات تقول إن للرجل اهتمام خاص باليمن وأهله، وهو ما يجعل منسوب بالتفاؤل يرتفع لدى كثير من اليمنيين وقد أصبح الرجل رئيسا لدولة الإمارات.

معظمُ التدخلات الإنسانية للإمارات في اليمن، طوال العقد الماضي على الأقل كانت بتوجيهات محمد بن زايد، وهي بعشرات مليارات الدولارات، وفي مقدمتها المشاريع الإنمائية التي استهدفت قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والبنية التحتية.

أواخر مارس الماضي، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الشيخ محمد بن زايد، وجه بحملة إنسانية لـ6 محافظات يمنية تشمل 7 ملايين و35 ألف شخص، وكانت هذه الحملة التي نُفذت بداية شهر رمضان الفائت الأكبر على الإطلاق في اليمن من حيث عدد المستفيدين دفعةً واحدةً.

ينظر الشيخ محمد بن زايد، إلى "الحفاظ على أمن اليمن واستقراره ودعم شعبه" على أنه "من الثوابت الراسخة لدولة الإمارات"، كان هذا التصريح لبن زايد في 2019 أثناء استقباله رئيس مجلس النواب اليمني، ولمراتٍ عديدةٍ تحدث الرئيس الإماراتي الذي تشارك بلاده في "تحالف دعم الشرعية" باليمن باهتمام بالغٍ تجاه البلد العربي المجاور لدول الخليج والذي أنفقت فيه الإمارات 23 مليار درهم على المساعدات الإنسانية في الفترة الممتدة بين أبريل 2015 وحتى فبراير 2020؛ وفقا للتقارير الرسمية الإماراتية.

في العام 2019 قالت الأمم المتحدة، إن الإمارات "أكبر مانح إنساني لليمن"، وتتصدر أبوظبي قوائم الدول المانحة من حيث الدعم المقدم لوكالات الإغاثة الدولية خلال مؤتمرات المانحين التي كانت تعقدها الأمم المتحدة لحشد الدعم لليمن.

من الواضح أن اليمن لن يكون بمعزلٍ عن التداعيات الكارثية الإنسانية الا من خلال الوصول إلى حل سياسي، وهذه القناعة التي وصلت إليها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تدعمها أيضًا القوى الإقليمية المؤثرة في اليمن، بما فيها دولة الإمارات التي كانت إلى جانب المملكة العربية السعودية راعيةً لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، ومن أوائل المؤيدين لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الذي شُكل بتوافق القوى السياسية اليمنية للدفع قُدمًا باتجاه السلام.

في الوقت الحالي، يمثل اليمن أحد أسوأ بؤر الأزمات في العالم، في ظل ما يعانيه من شح في المساعدات الإنسانية، في وقتٍ يحتاج 17 مليون شخص من أصل 30 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وهذه الأرقام المفزعة تجعل مساعدات جيرانه الخليجيين بالغة الأهمية، على الأقل، لتقليص فارق الأزمة المُستفحلة على مدى ثمان سنوات منذ اندلاع النزاع عام 2015م.

