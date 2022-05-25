ads
الخميس 26 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

البوابة سبورت

اتحاد الكرة ينهي اتفاقية ودية المنتخب أمام كوريا الجنوبية

محمد صلاح وسون هيونغ
محمد صلاح وسون هيونغ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل جمال علام رئيس رئيس اتحاد الكرة، القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية في مصر تشوي بيونغ سون، اليوم الأربعاء في حضور اللواء حلمي مشهور عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتم التطرق خلال الجلسة إلى  إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المقرر لها ١٤ يونيو المقبل.

وجرى الإتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة وتبادل الخبرات، كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده في أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم ٢٠٢٢ وهو ما تم الترحيب به من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وفي ختام الجلسة  الودية أهدى جمال  علام درع  الاتحاد المصري لكرة القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان  القميص الخاص بمنتخبي مصر وكوريا الجنوبية.

ads
جمال علام رئيس رئيس اتحاد الكرة القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية