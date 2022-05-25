اتحاد الكرة ينهي اتفاقية ودية المنتخب أمام كوريا الجنوبية

الأربعاء 25/مايو/2022 - 07:52 م

استقبل جمال علام رئيس رئيس اتحاد الكرة، القنصل العام لسفارة كوريا الجنوبية في مصر تشوي بيونغ سون، اليوم الأربعاء في حضور اللواء حلمي مشهور عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتم التطرق خلال الجلسة إلى إنهاء الاتفاقيات الخاصة بودية منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية المقرر لها ١٤ يونيو المقبل.

وجرى الإتفاق بين اتحاد الكرة والقنصل العام لسفارة كوريا على عمل توأمة بين الاتحادين خلال الفترة المقبلة وتبادل الخبرات، كما طلب القنصل العام إقامة معسكر لمنتخب بلاده في أكتوبر المقبل بالقاهرة استعدادا لكأس العالم ٢٠٢٢ وهو ما تم الترحيب به من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وفي ختام الجلسة الودية أهدى جمال علام درع الاتحاد المصري لكرة القدم للقنصل العام، كما تبادل الطرفان القميص الخاص بمنتخبي مصر وكوريا الجنوبية.