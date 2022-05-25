محول كهرباء يهدِّد حياة الأهالي في قرية الطرفاية بالبدرشين

الأربعاء 25/مايو/2022 - 05:09 م

ما بين ليلة وضحاها ينتظر أهالي قرية الطرفاية بمركز البدرشين محافظة الجيزة، حدوث كارثة لا تحمد عقباها، بسبب وجود كميات كبيرة من المياه داخل محول كهرباء وسط كتلة سكنية بالقرية، وسط تقاعس تام من المسئولين عن الكهرباء والمياه.

وطالب أهالي قرية الطرفاية، محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، بسرعة التدخل لحل الأزمة التي تمثل خطرا شديدا على أبناء القرية، وذلك بسبب وجود كميات كبيرة من المياه حول قاعدة "المحول" المليئة بالأسلاك، ما ينبئ بكارثة قريبة الحدوث حال ملامسة المياه له، والتي يرتفع منسوبها يوما بعد يوم.

وأكد أحد أهالي القرية أن السكان المارين من أمام المحول والذي يتواجد في الشارع الرئيسي للقرية، مهددين بزهق أرواحهم، لافتا إلى تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى للمسئولين المعنيين بالامر ولكن دون جدوى من ذلك.

وأوضح أن المياة بدأت في الخروج من المحول للشارع وهو ما تسبب في إعاقة حركة المرور، خاصة وأنه الشارع الرئيسي للقرية، بعد امتلاء جنبات الشارع بالمياه.

وقال أحد الأهالي، أنه تم تقديم أكثر من شكوى من خلال منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والرقم الساخن لشركتي المياة، والكهرباء، ولكن لم يتم حل الأمر حتى الآن، لافتا إلى قيام مركز مدينة البدرشين أكثر من مرة بسحب المياة من المحول عن طريق عربيات "شفط المياة"، ولكن بعد مرور أقل من ساعة يمتلئ المحول بالمياه مرة أخرى.

وقام مجلس مدينة البدرشين، بعمل حوائط خرسانية بجوار المحول في محاولة لمنع المياه من الدخول، ولكن فشل الأمر ومازالت المياة تتصاعد وتشكل خطورة على الأهالي.