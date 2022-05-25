الدولار يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022

الأربعاء 25/مايو/2022 - 04:33 م

واصل سعر الدولار الارتفاع لليوم الثالث على التوالى حيث صعد بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2022، بقيمة 8 قروش، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 18.55 جنيه، عند الشراء، و18.61 جنيه عند البيع، وتساوى معه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-5-2022

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار نحو 18.53 جنيها للشراء، 18.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار نحو 18.53 جنيها للشراء، 18.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري

سجل الدولار نحو 18.55 جنيها للشراء، 18.61 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم داخل البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الدولار 18.52 جنيها للشراء، 18.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار 18.52 جنيها للشراء، 18.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار داخل بنك قناة السويس

سجل الدولار نحو 18.53 جنيها للشراء، 18.63 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل الدولار 18.55 جنيها للشراء، 18.61 جنيها للبيع.

و سبق أن تراجع المؤشر الذي يقيس الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنحو 0.372% ليصل إلى 101.76، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أبريل الماضي.

وتشير تصريحات رئيسة المركزي الأوروبي إلى زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس في سعر فائدة الإيداع للمركزي الأوروبي وغذت تكهنات بزيادات أكبر هذا الصيف لمواجهة التضخم المرتفعة، والمرتبط بزيادة أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وتحفيز ضخم للقطاع العام خلال أزمة كورونا.