وزير البترول يلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ

الأربعاء 25/مايو/2022 - 01:27 م

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في دافوس، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادى العالمى مع جون كيرى، المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص للمناخ، حيث تم بحث التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون بشأن تغير المناخ COP27 الذى ترأسه مصر وتستضيفه في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الملا، أن لقاءه مع المبعوث الرئاسي الأمريكى يأتي في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر إقليمياً ودولياً من أجل إنجاح المؤتمر والتوصل لمبادرات ومخرجات ناجحة قابلة للتطبيق.

وأشار الملا، إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة مهمة لتوصيل صوت أفريقيا إلى العالم وتحقيق انتقال طاقى متوازن وواقعى يراعى متطلبات افريقيا في الانتفاع بمواردها الطبيعية مع توفير سبل الدعم للقارة تمويلياً وتكنولوجياً في مواجهة تغير المناخ وتحقيق اهداف التحول الطاقى المتوازن.

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود الدولية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة والمبادرات الداعمة لذلك و خاصة المبادرة الامريكية ( NET ZERO ) التي تشارك مصر فيها. واستعرض الملا، الجهود المصرية الحالية لخفض الانبعاثات وتحقيق النمو المستدام في قطاع الطاقة، حيث يتم تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في مصر وأنها تتبنى استخدام الغاز الطبيعى انظف أنواع الوقود الاحفورى كوقود انتقالى مع العمل بالتوازى مع تنويع المصادر المستخدمة في مزيج الطاقة المحلى لتشمل الهيدروجين وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة.

واكد كيرى، استمرار التشاور بين الجانبين في ظل رئاسة مصر لمؤتمر Cop27، معربا عن استعداد الولايات المتحدة كذاك لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر في مرحلة التحول الطاقى لتحقيق اهداف خفض الانبعاثات بما لها من تأثيرات إيجابية على المناخ والبيئة.