العالم يحتفل بـ"يوم أفريقيا" في 25 مايو من كل عام.. تعرف على السبب

الأربعاء 25/مايو/2022 - 10:17 ص

تحتفل الدول الأفريقية، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو من كل عام بـ"يوم أفريقيا"، وهو احتفال سنوى، يمثل يوم الحرية الأفريقى فى ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، والتى تعرف الآن باسم الاتحاد الأفريقى.

وجاءت فكرة المؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة فى أكرا، وغانا فى 15 أبريل عام 1958، وعقده رئيس وزراء غانا الدكتور كوامى نكروما، وكان يضم ممثلين من مصر، والتى كانت آنذاك جزءا من الجمهورية العربية المتحدة، وإثيوبيا، وليبيريا وليبيا والمغرب والسودان وتونس واتحاد شعوب الكاميرون والبلد المضيف غانا.

وعرض المؤتمر التقدم الذى أحرزته حركات التحرير فى القارة الأفريقية التي ترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على التحرر من الهيمنة، ودعا المؤتمر إلى تأسيس يوم حرية أفريقى.

ويأتى "يوم أفريقيا" كيوم للتقدم فى كل عام للتقدم المستمر لحركة التحرير، ولترمز إلى تصميم شعب أفريقيا على تحرير نفسه من السيطرة والاستغلال الأجانب.

وتم اختيار يوم الـ 25 من مايو ل الاحتفال بيوم أفريقيا لأنه يمثل الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 مايو 1963، حيث وقعت 32 دولة أفريقية مستقلة فى ذلك اليوم الميثاق التأسيسى فى أديس أبابا بإثيوبيا، وفى عام 2002، أصبحت منظمة الوحدة الأفريقية تعرف باسم الاتحاد الأفريقى.