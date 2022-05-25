البورصة الكويتية تغلق على انخفاض

الأربعاء 25/مايو/2022 - 03:35 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 160.3 نقطة، ليبلغ مستوى 7536.6 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 2.08 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 298.8 مليون سهم، عبر 19272 صفقة نقدية، بقيمة 93.4 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 94.6 نقطة، ليبلغ مستوى 5889.75 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.5 في المئة، عبر تداول 149.8 مليون سهم، من خلال 7446 صفقة نقدية، بقيمة 20 مليون دينار.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 2.2 في المئة، ما يعادل 189.8 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 8341.11، جراء تداول 149 مليون سهم، في 11826 صفقة بقيمة 73.4 مليون.